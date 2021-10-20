Путин призвал регионы России не приукрашивать статистику по коронавирусу

Москва, 20 октября. Российские регионы не должны занижать и приукрашивать статистику по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Во время рабочего заседания, которое проходит в формате видеоконференции, глава государства поддержал идею введения нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.

«Нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, это безответственно», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также заявил, что в стране нарастает проблема гриппа. По его словам, в РФ наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.