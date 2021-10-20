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Путин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в России
Общество
Путин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 октября. Оценку текущей ситуации с распространением по территории России вируса SARS-CoV-2 дал президент РФ Владимир Путин во время заседания по коронавирусу.

В данный момент в стране складывается сложная ситуация с коронавирусом. Темпы распространения COVID-19 в последнее время значительно выросли, отметил Путин.

«Очевидно в этих условиях нужны адекватные и оперативные действия властей», — заявил глава государства.

На территории России не должно быть такого, чтобы люди не могли попасть в больницу на протяжении нескольких дней. Необходимо сделать все возможное, чтобы максимально расширить объемы тестирования на коронавирусную инфекцию в стране, добавил Путин.

Ситуация с коронавирусом в России требует соблюдения масочного режима населением, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Представитель правительства порекомендовала ограничить работу ночных заведений с 23:00 до 06:00, регулярно проводить дезинфекцию общественного транспорта. По ее словам, россияне должны следовать требованиям Роспотребнадзора о ношении медицинских масок.

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