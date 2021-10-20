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Белоусов: ограничительные меры будут стоить экономике России 60 млрд рублей
Экономика
Белоусов: ограничительные меры будут стоить экономике России 60 млрд рублей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 октября. Российская экономика понесет значительные финансовые потери в случае ввода новых ограничительных мер из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Экономика РФ может недосчитаться 60 миллиардов рублей, сообщил чиновник во время правительственного совещания, посвященного актуальной ситуации с COVID-19 в РФ.

На этом совещании президент России Владимир Путин утвердил введение в РФ нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября, а также потребовал расширить масштабы тестирования россиян на наличие новой коронавирусной инфекции.

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