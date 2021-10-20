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Снежные барсы попались в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника
Видео

На кадрах, снятых в заповедной зоне Западного Саяна, молодые ирбисы познают окружающий мир, резвятся и учатся лазать по деревьям.

Новые фотоловушки были установлены сотрудниками Саяно-Шушенского заповедника этой весной. Уже осенью удалось поймать первый большой улов. В объектив одной из скрытых камер попалась самочка снежного барса и ее потомство — два котенка обоих полов. На видео можно наблюдать, как ведут себя редкие животные. Молодые ирбисы отлично проводят время: забавно играются друг с другом и активно тренируются лазать по деревьям.

Двух особей снежного барса привезли в заповедник из Таджикистана в 2018-2019 году. Уже спустя год самка родила двух котят, пол которых смогли определить только сейчас, благодаря фотоловушкам.

«В настоящее время котята все еще продолжают ходить с матерью. Однако, самка не всегда попадает в кадры с молодыми ирбисами. Снежные барсы ходят с матерью примерно до полуторалетнего возраста, поэтому совсем скоро подросшие котята начнут самостоятельную жизнь», — рассказал начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев.

Снежный барс — вид крупных кошачьих, который в силу своей малочисленности, скрытного образа жизни и труднодоступности мест обитания все еще малоизучен. Ирбисы находится под угрозой исчезновения, они внесены в Красные книги всех рангов.

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