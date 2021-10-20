Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 16:35
16:32
Общество
Нерабочие дни в России: что известно, на сколько вводятся, компенсации бизнесу
16:32
Общество
Психологи будут бороться с эмоциональным выгоранием врачей и фельдшеров Саранска
16:30
Армия
Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят уроки 20-летней кампании в Афганистане
16:30
Весь мир
Очевидец теракта в Дамаске рассказал подробности инцидента
16:27
Экономика
Аналитик Хвойницкий оценил идею нефтяников использовать месторождения для майнинга криптовалют
16:24
Политика
Навальному присудили премию Андрея Сахарова «За свободу мысли»
16:24
Общество
Рестораторы Калининграда предлагают гостям задания из сериала «Игра в кальмара»
16:21
Происшествия
Правительство РФ одобрило законопроект о пожизненном сроке педофилам-рецидивистам
16:21
Происшествия
На Урале еще восемь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем
16:18
Общество
Студентов Кузбасса старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19
Все новости

Правительство предложило ввести выплаты для поддержки сектора МСП

  /   Обновлено: 20 октября 2021 15:10
Экономика
Правительство предложило ввести выплаты для поддержки сектора МСП
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 октября. Правительство России предлагает ввести выплаты в размере МРОТ на каждого занятого в в сфере малого и среднего бизнеса. Такая мера направлена по поддержку предприятий, понесших убытки в ситуации распространения коронавируса. Об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой объявить в России период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями, а в регионах с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости COVID-19 ввести нерабочие дни уже с 23 октября. При этом допуск на некоторые объекты будет осуществляться по QR-кодам.

В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову представить предложения о мерах поддержки бизнеса.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова охарактеризовала статистику смертности от COVID-19. По ее словам, смерть более тысячи россиян от коронавируса — это «страшная цифра».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство предложило ввести выплаты для поддержки сектора МСП
бизнес белоусов компенсация коронавирус
Комментировать