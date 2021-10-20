Правительство предложило ввести выплаты для поддержки сектора МСП

Москва, 20 октября. Правительство России предлагает ввести выплаты в размере МРОТ на каждого занятого в в сфере малого и среднего бизнеса. Такая мера направлена по поддержку предприятий, понесших убытки в ситуации распространения коронавируса. Об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой объявить в России период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями, а в регионах с наиболее сложной ситуацией по заболеваемости COVID-19 ввести нерабочие дни уже с 23 октября. При этом допуск на некоторые объекты будет осуществляться по QR-кодам.

В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову представить предложения о мерах поддержки бизнеса.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова охарактеризовала статистику смертности от COVID-19. По ее словам, смерть более тысячи россиян от коронавируса — это «страшная цифра».