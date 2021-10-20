В Йошкар-Оле сняли фильм о марийском богатыре Онаре

Йошкар-Ола, 20 октября. Режиссер из Марий Эл Денис Шаблий снял фильм «Не Иван или Как приручить богатыря» о марийской культуре и ее легендах. Известно, что одну из главный ролей исполнил российский и голливудский киноактер, чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров.

«Я хочу запечатлеть нашу культуру, наш быт и поднять проблему, с которой знаком не понаслышке», — рассказал режиссер изданию «Медиапоток».

Также он добавил, что и в дальнейшем хочет использовать элементы марийской культуре в своих картинах.

Премьера состоится 5 ноября в 18:00. Жители и гости республики смогут увидеть кинокартину в Театре имени Шкетана.

По сюжету фильма марийский подросток Йыван учится в новой школе и подвергается насмешкам. Чтобы избавиться от агрессии со стороны сверстников, юноша просит помощи у национального богатыря Онара.

Исполнитель одной из главных ролей Олег Тактаров рассказал, что на свою роль он подошел идеально, и его речь на марийском языке будет звучать в фильме без акцента.

«Мне кажется, получилась хорошая, поучительная, динамичная комедия», — поделился актер.

Ранее ФАН сообщал о том, что актер и известный боец Олег Тактаров предложил фанатам Хабиба Нурмагомедова померяться силами в Ростове-на-Дону. Об этом известный спортсмен сообщил накануне в социальных сетях после того, как его оскорбили фанаты известного российского бойца.