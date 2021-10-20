Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 16:35
16:32
Общество
Нерабочие дни в России: что известно, на сколько вводятся, компенсации бизнесу
16:32
Общество
Психологи будут бороться с эмоциональным выгоранием врачей и фельдшеров Саранска
16:30
Армия
Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят уроки 20-летней кампании в Афганистане
16:30
Весь мир
Очевидец теракта в Дамаске рассказал подробности инцидента
16:27
Экономика
Аналитик Хвойницкий оценил идею нефтяников использовать месторождения для майнинга криптовалют
16:24
Политика
Навальному присудили премию Андрея Сахарова «За свободу мысли»
16:24
Общество
Рестораторы Калининграда предлагают гостям задания из сериала «Игра в кальмара»
16:21
Происшествия
Правительство РФ одобрило законопроект о пожизненном сроке педофилам-рецидивистам
16:21
Происшествия
На Урале еще восемь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем
16:18
Общество
Студентов Кузбасса старше 18 лет обязали вакцинироваться от COVID-19
Все новости

Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы
Общество
Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 20 октября. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы во время совещания президента России Владимира путина с членами правительства.

Во время совещания политик отметила, что подъем числа заболеваемости COVID-19 в стране связан с недостаточным темпом вакцинации и несоблюдением гражданами ограничительных мер. Она обратилась к россиянам, с просьбой не выезжать из региона, в связи с ситуацией.

Кроме того, она призывает ввести дополнительные нерабочие дни для россиян с 30 октября по 7 ноября. А в регионах, в которых ситуация наиболее сложная - предоставить возможность с 23 октября.

Ранее Голикова призвала россиян продолжать соблюдать масочный режим. Представитель правительства также порекомендовала ограничить работу заведений в ночное время.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы
правительство голикова
Комментировать