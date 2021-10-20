Москва, 20 октября. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы во время совещания президента России Владимира путина с членами правительства.

Во время совещания политик отметила, что подъем числа заболеваемости COVID-19 в стране связан с недостаточным темпом вакцинации и несоблюдением гражданами ограничительных мер. Она обратилась к россиянам, с просьбой не выезжать из региона, в связи с ситуацией.

Кроме того, она призывает ввести дополнительные нерабочие дни для россиян с 30 октября по 7 ноября. А в регионах, в которых ситуация наиболее сложная - предоставить возможность с 23 октября.

Ранее Голикова призвала россиян продолжать соблюдать масочный режим. Представитель правительства также порекомендовала ограничить работу заведений в ночное время.