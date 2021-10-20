Голикова попросила россиян сохранять масочный режим

Москва, 20 октября. Ситуация с коронавирусом в России требует соблюдения масочного режима населением, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Представитель правительства порекомендовала ограничить работу ночных заведений с 23:00 до 06:00, регулярно проводить дезинфекцию общественного транспорта. По ее словам, россияне должны следовать требованиям Роспотребнадзора о ношении медицинских масок.

«Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению», — заявила Голикова.

В 35 субъектах России растет заболеваемость COVID-19, в 18 регионах увеличилась смертность среди пациентов с коронавирусом. Ранее Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину ввести нерабочие дни во всех регионах страны.