Украинский депутат Неклюдов призвал СНБО рассмотреть деятельность компании Roshen

Киев, 20 октября. Кондитерская корпорация бывшего президента Украины Петра Порошенко Roshen угрожает национальной безопасности страны и продолжает убивать людей, заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Владлен Неклюдов.

В частности, парламентария возмутил тот факт, что шоколадная продукция компании Порошенко представлена на российских рынках.

«Уже восьмой год подряд пятый президент (Порошенко. — Прим. ФАН) продолжает вести свой грязный бизнес <...> и зарабатывать в РФ деньги, пополняя бюджет России… действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности», — заявил Владлен Неклюдов во время выступления в парламенте.

president.gov.ua / Адміністрація Президента України

Депутат Рады также рассказал об «убийственной формуле» шоколадок Порошенко. По его словам, при управлении бывшего президента компания начала выпускать продукцию «с бешеным количеством трансжиров», которые убивали и продолжают убивать людей.

Как стало известно ранее, Порошенко могут лишить гражданства Украины из-за кондитерского бизнеса. Соответствующий проект направили на рассмотрение в Верховную раду. В нем не фигурирует имя бывшего президента, однако инициатива предусматривает лишение гражданства депутатов, которые входят во фракции или группы вместе с владельцами расположенных в России кондитерских предприятий и работающих с 2014 до 2017 года.