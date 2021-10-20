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Голикова предложила Путину досрочно ввести нерабочие дни в регионах со сложной эпидситуацией

  /   Обновлено: 20 октября 2021 14:56
Общество
Голикова предложила Путину досрочно ввести нерабочие дни в регионах со сложной эпидситуацией
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 октября. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность досрочного введения нерабочих дней с 23 октября в регионах с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом.

Голикова предлагала ввести нерабочие дни в 30 октября по 7 ноября, однако в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством выдвинула новую инициативу по досрочному введению выходных в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.

«Там, где ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например, с 23 октября», — предложила вице-премьер.

Ранее Голикова настоятельно рекомендовала соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения многолюдных мест пожилых неработающих граждан. Если лица старше 60 лет работают, их работодателю следует переводить их на дистанционную работу сроком на четыре недели, считает вице-премьер. Она также вносила инициативу по введению допуска на некоторые объекты и к местам проведения массовых мероприятий только по QR-кодам.

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