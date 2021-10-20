Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 15:05
15:03
Общество
Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы
15:03
Происшествия
Голикова: коронавирус ежедневно уносит жизни более тысячи россиян
15:02
Общество
Владимир Путин объявил дни с 23 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими
15:02
Общество
Владимир Путин объявил первую неделю ноября нерабочей в России
15:01
Весь мир
Демократы вынуждены урезать инфраструктурный план Байдена до 2 трлн долларов
14:59
Общество
Голикова попросила россиян сохранять масочный режим
14:57
Общество
Голикова рекомендовала ввести в России самоизоляцию для невакцинированных
14:56
Политика
Украинский депутат Неклюдов призвал СНБО рассмотреть деятельность компании Roshen
14:54
Общество
Голикова предложила Путину досрочно ввести нерабочие дни в регионах со сложной эпидситуацией
14:54
Спорт
Шотландия обошла Россию в таблицу коэффициентов УЕФА
Все новости

Шотландия обошла Россию в таблицу коэффициентов УЕФА
Спорт
Шотландия обошла Россию в таблицу коэффициентов УЕФА
Global Look Press  /  Soeren Stache

Москва, 20 октября. Россия опустилась на десятую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шотландский «Селтик» накануне обыграл венгерский «Ференцварош» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Благодаря победе «Селтика» Шотландия набрала 31,700 балла и обошла РФ в рейтинге УЕФА. Россия занимает десятую строчку, опережая располагающуюся следом Украину, информирует «Газета.Ru».

Сегодня два клуба РПЛ проведут матчи еврокубковых турниров. Московский «Спартак» примет английский «Лестер» в поединке Лиги Европы. Петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов.

Ранее петербургский «Зенит» продлил контракт с полузащитником сборной Колумбии Вильмаром Барриосом. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Шотландия обошла Россию в таблицу коэффициентов УЕФА
россия уефа шотландия рейтинг таблица коэффициентов
Комментировать