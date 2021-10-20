Шотландия обошла Россию в таблицу коэффициентов УЕФА

Москва, 20 октября. Россия опустилась на десятую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шотландский «Селтик» накануне обыграл венгерский «Ференцварош» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча в Глазго завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Благодаря победе «Селтика» Шотландия набрала 31,700 балла и обошла РФ в рейтинге УЕФА. Россия занимает десятую строчку, опережая располагающуюся следом Украину, информирует «Газета.Ru».

Сегодня два клуба РПЛ проведут матчи еврокубковых турниров. Московский «Спартак» примет английский «Лестер» в поединке Лиги Европы. Петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов.

Ранее петербургский «Зенит» продлил контракт с полузащитником сборной Колумбии Вильмаром Барриосом. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.