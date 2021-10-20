Блогер Вадим Манукян, часто пишущий о шоу-бизнесе, решил вставить свои пять копеек в горячие споры вокруг предложения вручить правительственные награды членам киноэкипажа, которые участвовали в съемках фильма «Вызов» на борту МКС.

Ранее с таким предложением выступила телеведущая Роза Сябитова, предложившая наградить актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, как обычно награждают космонавтов. Это предложение подвергли критике и обычные пользователи интернета, и даже звезды шоу-бизнеса, которые в целом положительно оценили космический вояж Пересильд и Шипенко.

С критиками этой идеи не согласился Вадим Манукян.

«По поводу госнаград для Пересильд и Шипенко: я выступаю за, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Думаю, ордена Мужества они оба достойны. Они не космические туристы, не надо их так называть. Люди летали в космос работать. Они теперь официально съемочная группа, которая первой в мире сняла в космосе художественный фильм. И они из России. Этой историей интересуются и в Европе, и в США. Уверен, и к фильму будет повышенное внимание, наверняка его закупят западные прокатчики, а это — те самые деньги, о трате которых на полет многие так беспокоятся. Первым в мире российским космическим киноэкипажем гордиться нужно!»

Ранее ФАН привел подробности послеполетной пресс-конференции командира корабля «Союз МС-18» Олега Новицкого и членов киноэкипажа режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, работавших над фильмом «Вызов» — первой картиной, снятой в космосе.

Отметим, вице-президент Российской академии образования (РАО), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко как врач раскритиковал решение послать актрису в космос.