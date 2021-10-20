The Telegraph: США оказались беззащитны перед российскими гиперзвуковыми ракетами

Лондон, 20 октября. США отстают в гиперзвуковой гонке с Россией и Китаем, что вызывает серьезные опасения в Вашингтоне. Об этом сообщили аналитики британского издания The Telegraph.

Эксперты уверены, что крупный конфликт между США и Россией может обернуться поражением Вашингтона, который до сих пор не смог вооружить свою армию гиперзвуковыми ракетами.

Авианосцы ВМС США уже не являются преимуществом Пентагона, так как они превратятся в «подсадных уток» для российских гиперзвуковых ракет, которые невозможно перехватить или уничтожить. По мнению аналитиков, США будут вынуждены вести сражение вслепую в случае военного противостояния с Россией.

При этом в настоящее время в распоряжении ВС Китая есть межконтинентальная ракета Dong Feng-17 с планирующим гиперзвуковым блоком. В 2020 году новинку продемонстрировали на военном параде в Пекине. Аппарат способен разгоняться до 10 Махов и нести ядерный заряд. В 2018 году в КНР также провели испытания гиперзвуковой ракеты Xinkong-2. В Народно-освободительной армии Китая уверены, что американские системы противоракетной обороны, развернутые в Южной Корее и Японии, бессильны против такого оружия.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель в Баренцевом море, передает RT.