Свыше 75% республиканцев хотят видеть Трампа на посту президента США

Хамден, 20 октября. Процент консервативных жителей Соединенных Штатов Америки, желающих возвращения миллиардера Дональда Трампа на пост президента, продолжает расти. Такие данные социологического исследования представили эксперты Квиннипэкского университета.

В исследовании приняли участие как республиканцы и демократы, так и американцы, еще не определившиеся со своей политической принадлежностью. Больше всего видеть миллиардера в Белом доме хотят сторонники консерваторов — 78% против 66% в прошлом году. Однако в других политических группах ситуация для экс-президента не такая оптимистичная: лишь 4% демократов и 35% неопределившихся граждан готовы поддержать предпринимателя на выборах в 2024 году. В общей сложности, уровень поддержки Дональда Трампа среди американцев составляет те же 35%.Также более половины жителей США (51%) уверены, что бизнесмен за годы правления скорее навредил стране, чем принес пользу.

Сам Дональд Трамп продолжает активно участвовать в политической жизни Соединенных Штатов и не исключает своего участия в выборах 2024 года. В своем недавнем заявлении политик обрушился с критикой на американских демократов за то, что те, по его словам, уничтожают память об отцах-основателях США.