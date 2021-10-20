Путин назвал ясной картину с коронавирусом в России и в мире

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин ознакомился с данными по коронавирусу в России и в мире. Он отметил, что в целом складывается ясная ситуация с распространением инфекции.

Российский лидер проводит совещание с правительством по эпидемиологической обстановке с COVID-19. В ходе видео-конференции обсуждаются связанные с проблемой коронавируса вопросы. Так, Путин назвал ясной ситуацию с COVID-19 в России и за рубежом.

В ходе заседания с участием президента может быть принято решение о введении нерабочих дней с 23 октября по 7 ноября. Накануне с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Идею поддержал глава кабмина Михаил Мишустин.