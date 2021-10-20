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Московский кинотеатр «Художественный» стал первой российской локацией на карте Gucci Places
Общество
Московский кинотеатр «Художественный» стал первой российской локацией на карте Gucci Places
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Москва, 20 октября. Один из старейших кинотеатров Москвы «Художественный» оказался на карте Gucci Places, на которой отмечают знаковые места по всему миру. Это первая российская локация, попавшая в этот список, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Список Gucci Places создали в 2017 году по предложению креативного директора бренда Алессандро Микеле. Главная идея проекта модного дома — показать людям интересные и неожиданные места в странах по всему миру.

«Вместе с другими локациями кинотеатр «Художественный» будет представлен в приложении Gucci. В нем можно узнать о прошлом и нынешней истории кинотеатра, а также о предстоящих совместных событиях «Художественного» и Gucci», — рассказали в пресс-службе кинотеатра ТАСС.

Мобильное приложение Gucci отправляет пользователю уведомление, когда он оказывается вблизи нанесенной на карту локации. В перечень уже попали девять вдохновляющих мест, например, римская библиотека Анджелика и лондонский бутик Maison Assouline, в котором продают коллекционные фотоальбомы.

Ранее «Художественный» поприветствовал режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, вернувшихся с МКС. На электронном табло кинотеатра появилась приветственная надпись.

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кинотеатр gucci Художественный
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