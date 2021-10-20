Московский кинотеатр «Художественный» стал первой российской локацией на карте Gucci Places

Москва, 20 октября. Один из старейших кинотеатров Москвы «Художественный» оказался на карте Gucci Places, на которой отмечают знаковые места по всему миру. Это первая российская локация, попавшая в этот список, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Список Gucci Places создали в 2017 году по предложению креативного директора бренда Алессандро Микеле. Главная идея проекта модного дома — показать людям интересные и неожиданные места в странах по всему миру.

«Вместе с другими локациями кинотеатр «Художественный» будет представлен в приложении Gucci. В нем можно узнать о прошлом и нынешней истории кинотеатра, а также о предстоящих совместных событиях «Художественного» и Gucci», — рассказали в пресс-службе кинотеатра ТАСС.

Мобильное приложение Gucci отправляет пользователю уведомление, когда он оказывается вблизи нанесенной на карту локации. В перечень уже попали девять вдохновляющих мест, например, римская библиотека Анджелика и лондонский бутик Maison Assouline, в котором продают коллекционные фотоальбомы.

Ранее «Художественный» поприветствовал режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, вернувшихся с МКС. На электронном табло кинотеатра появилась приветственная надпись.