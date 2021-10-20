Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах России

Москва, 20 октября. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 35 регионах страны зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди пациентов всех возрастных групп.

По словам члена правительства, в семи субъектах России занято больше 95% коек для больных коронавирусом. Речь идет о Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской и Саратовской областях.

Голикова отметила, что в столичном регионе, Чечне, Петербурге, на Чукотке и в ряде других регионов формируется коллективный иммунитет. Хуже всего эпидемиологическая ситуация обстоит в Дагестане, Томской области, на Камчатке, Челябинской области.

Накануне вице-премьер предложила перевести на удаленку всех работающих пенсионеров, которые не сделали прививку против COVID-19. Чиновница надеется, что эти меры помогут остановить распространение заболевание среди людей, входящих в группу риска.