Нерабочие дни в России: что известно, на сколько вводятся, компенсации бизнесу

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и высокие суточные показатели по заражению и смертности от COVID-19 заставляют российские власти принимать решительные меры. На совещании президент объявил в стране нерабочие дни. Если пользоваться общепринятой западной терминологией, то в РФ вводится краткосрочный локдаун (lockdown), что в переводе означает «блокировка» — политика ограничения из-за рисков, связанных с продолжающейся пандемией.

ФАН приводит первые подробности того, как будет выглядеть локдаун осенью 2021 года в России.

Нерабочие дня осенью 2021 года: на сколько вводятся

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о режиме нерабочих дней. На федеральном уровне они вводятся с 30 октября по 7 ноября включительно. В регионах с наиболее сложной ситуацией по COVID-19 — с 23 октября, и могут быть продлены после 7 ноября.

По окончании нерабочих дней регионы обязаны расширить практику доступа в общественные пространства, в том числе на предприятия, только при предъявлении QR-кодов.

QR-коды смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции признанными в России препаратами, а также переболевшие COVID-19 не более полугода назад (с официально подтвержденным диагнозом).

Для невакцинированных и непереболевших граждан старше 60 лет из групп риска вводится режим самоизоляции (домашний режим).

Федеральное агентство новостей /

Какие еще меры принимаются в России

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией россиян попросили по возможности воздержаться от поездок в другие регионы и за рубеж.

Правительство предложило меры поддержки пострадавшим от нерабочих дней отраслям малого и среднего бизнеса. Речь идет о возможности выплат в размере одного МРОТ на каждого занятого в отрасли.

При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября на федеральном уровне.

Отметим, в Санкт-Петербурге с 1 ноября вводится система допуска в общественные пространства при предъявлении QR-кода. Ограничения будут постепенно расширяться, и с начала декабря невакцинированным и непереболевшим гражданам будет закрыт доступ практически везде, кроме аптек и продовольственных магазинов (подробности — в инфографике ФАН).

Напомним, в Москве невакцинированные и непереболевшие граждане старше 60 лет и из групп риска уже отправлены на домашний режим сроком на четыре месяца.