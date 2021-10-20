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Иностранные делегации прибыли в Ливию на конференцию по поддержке стабильности

Весь мир
Иностранные делегации прибыли в Ливию на конференцию по поддержке стабильности
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 20 октября. В ливийскую столицу начали прибывать делегации, участвующие в конференции по поддержке стабильности. Об этом объявило Главное управление по охране дипломатических представительств министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Руководство ведомства накануне провело встречу по рассмотрению мер, принятых службами для обеспечения безопасности во время проведения саммита. В районе мест проживания членов миссий и на путях их передвижений расставлены силовики.

Международная конференция пройдет в Триполи в четверг, 21 октября. Участники обсудят инициативу по становлению стабильности в стране, предложенную министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш. По словам главы дипведомства, цель мероприятия заключается в продвижении ливийской экономики и предотвращении негативного внешнего вмешательства.

Ранее Мангуш встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и мироустройству Розмари Дикарло и спецпосланником Яном Кубишем. Стороны поговорили о предстоящем саммите, а также о реализации международных решений по Ливии.

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ливия триполи
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