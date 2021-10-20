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Немецкий политолог Рар: Меркель «как львица» боролась за проект «Северный поток — 2»
Политика
Немецкий политолог Рар: Меркель «как львица» боролась за проект «Северный поток — 2»
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 20 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель «как львица» боролась за реализацию «Северного потока — 2». Она продолжает делать это и сейчас, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Сопредседатель политической партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок ранее заявила, что российская сторона якобы причастна к энергетическому кризису в Европе. По ее мнению, запуск «Северного потока — 2» необходимо отложить до тех пор, пока не будут выполнены все условия ЕС.

Александр Рар обратил внимание, что будущий канцлер Германии Олаф Шольц пока не высказывался по этому поводу, однако политик вряд ли станет плясать под дудку «зеленых». В то же время лидер не сможет игнорировать интересы партии, поскольку объединение теперь стало важным фактором в ФРГ.

«Но «Северный поток» новое Правительство Германии уже не остановит», — написал политолог в Telegram-канале.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Немецкий эксперт двумя словами сумел объяснить, как действующий канцлер действовала в отношении газопровода. По его мнению, Ангела Меркель «как львица» боролась за реализацию энергетического проекта Москвы и Берлина. Она по-прежнему отстаивает «СП-2», утверждая, что Россия не имеет отношения к нынешней нехватке газа в Европе, заключил Рар.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил, что «Северный поток — 2» отвечает интересам населения Германии. По его словам, проект позволит обеспечить энергетическую безопасность в ФРГ.

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