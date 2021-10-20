Путин заявил, что в России нарастает проблема гриппа

Москва, 20 октября. Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с распространением гриппа по территории страны.

В данный момент в стране складывается сложная эпидемиологическая обстановка. На территории России нарастает проблема распространения вируса гриппа. На это нельзя не обращать внимания, отметил Путин во время совещания по коронавирусу с членами кабмина.

«Мы знаем, что и эта проблема, к сожалению, нарастает. Не обращать на это внимание невозможно», — отметил глава государства.

Не менее сложной является и ситуация с коронавирусом. Не так давно вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочую неделю в период с 30 октября по 7 ноября. Таким образом, по мнению Голиковой, удастся снизить распространение вируса SARS-CoV-2.