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Шойгу: Москва и Минск продлили соглашения о размещении в Белоруссии российских военных объектов
Армия
Шойгу: Москва и Минск продлили соглашения о размещении в Белоруссии российских военных объектов
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 20 октября. Россия и Белоруссия продлили срок действия соглашений о размещении на белорусской территории двух российских военных объектов. Об этом сообщил глава Минобороны РФ.

Документы были подписаны в ходе совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, которая состоялась в Москве. По словам Шойгу, результаты встречи в очередной раз подтвердили единство подходов Москвы и Минска к взаимодействию в оборонной сфере.

«Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Белоруссия российских военных объектов — узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка», — пояснил министр.

Ранее Шойгу сообщил, что Москва и Минск договорились о проведении в 2023 году масштабных совместных учений «Щит Союза». По его словам, данные маневры станут ключевым событием 2023 года.

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россия белоруссия шойгу
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