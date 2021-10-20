Очевидец теракта в Дамаске рассказал подробности инцидента

В среду утром, 20 октября, в центре столицы Сирийской Арабской Республики (САР) произошел теракт.

В результате детонации двух взрывных устройств был поврежден и загорелся автобус министерства обороны. Представители военного командования подтвердили гибель 14 человек и ранение еще троих.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей пообщался с Саером ан-Набулси, очевидцем произошедшего в Дамаске.

Сириец рассказал о том, что с раннего утра работал рядом с Президентским мостом, где и произошел взрыв. Эта часть городской магистрали является важной для Дамаска и практически всегда по ней движется большой транспортный поток. По его словам, два СВУ были прикреплены непосредственно к пострадавшему автобусу, который после подрыва быстро охватил огонь.

«Из-за взрывной волны я упал на колени. Мы увидели, как водитель помогает пострадавшим вылезти из окна. Мой друг предложил отвезти их в больницу», — рассказал очевидец трагедии.

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Ан-Набулси отметил, что подобраться к автобусу было очень сложно. Оказавшиеся поблизости люди опасались пламени и нового взрыва.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб сразу начали борьбу с возгоранием и оказание первой помощи потерпевшим. Над мостом поднимались густые клубы черного дыма.

Также свидетель происходящего отметил, что правоохранители обнаружили в районе возгорания подозрительный пакет. В нем оказалось третье взрывное устройство, подброшенное туда злоумышленниками. Саперные службы, одними из первых оказавшиеся на месте трагедии, сумели быстро обезвредить СВУ.

«Я действительно очень испугался — жизнь пронеслась перед глазами. Мы ждем от правительства и властей принятия соответствующих мер. Террористов необходимо наказать. Мы не хотим, чтобы случившееся вновь повторилось», — сказал Саер ан-Набулси

Федеральное агентство новостей /

Сегодняшнее происшествие в Дамаске стало самым крупным с марта 2017 года. Тогда два террориста-смертника совершили нападения на Дворец правосудия в исторической части города и ресторан на западе столицы. В результате тех трагических событий погибли не менее 35 человек, а еще 65 получили ранения.

После завершения войны и победы над «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), а также перехода большей части страны под контроль правительственных сил обстановка в столичном регионе стала намного спокойнее. Отдельные боевики из спящих ячеек радикальной группировки с некоторой периодичностью устраивают диверсии и единичные нападения, однако эффективные действия властей позволяют минимизировать угрозу.

Федеральное агентство новостей /

Инцидент в Дамаске наверняка повлечет за собой новую антитеррористическую кампанию правоохранительных органов САР. Глава МВД республики уже заявил о том, что взял дело на личный контроль и пообещал привлечь злоумышленников к ответственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.