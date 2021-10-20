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Глава студии Marvel объяснил массовый перенос фильмов производственными изменениями
Общество
Глава студии Marvel объяснил массовый перенос фильмов производственными изменениями
wikipedia.org  /  VadimXS / Общественное достояние

Лос-Анджелес, 20 октября. Глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал массовый перенос премьер фильмов студии. Он объяснил, с чем связаны такие изменения в датах.

Marvel Studios анонсировала сразу несколько перестановок на 2022 и 2023 годы. Например, сиквел «Черной пантеры» переместили с 8 июля на 11 ноября следующего года. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет не 25 марта 2022 года, а 6 мая, то есть, в день, в который должна была состояться премьера четвертого «Тора». А сам новый фильм про бога из Асгарда увидит свет только 8 июля.

«Это производственные сдвиги и изменения. Поскольку у нас много слотов, мы можем просто сменить слоты», — назвал причину массовых переносов Файги в беседе с Variety.

Перенос затронул и сиквел «Капитана Марвел», который теперь выйдет на экраны 17 февраля 2023 года. Поклонники фильмов Marvel заволновались, что может сместиться и премьера третьей части франшизы «Стражи Галактики», однако режиссер ленты Джеймс Ганн опроверг информацию об изменении даты премьеры.

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