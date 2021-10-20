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Шойгу анонсировал 139 совместных военных мероприятий России и Белоруссии в 2022 году
Армия
Шойгу анонсировал 139 совместных военных мероприятий России и Белоруссии в 2022 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 октября. План российско-белорусского военного сотрудничества на 2022 год предполагает проведение 139 совместных мероприятий. Об заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что совместные мероприятия в военной сфере позволят углубить взаимодействие оборонных ведомств России и Белоруссии, а такеж будут способствовать укреплению военной безопасности двух стран.

«Утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств», — сказал Шойгу в ходе совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Напомним, в сентябре состоялись масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021», в которых приняли участие более 200 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысячи единиц техники и вооружения. При этом в ходе маневров российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника, передает RT.

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