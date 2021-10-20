Участники «московского формата» обсудили международное признание Правительства Афганистана

Москва, 20 октября. Вопрос признания Правительства Афганистана другими странами поднимался на заседании «московского формата». Об этом проинформировал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, говорить о международном признании движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) можно будет только тогда, когда его представители оправдают ожидания мирового сообщества.

Также участники встречи призвали не допустить гуманитарную катастрофу в Афганистане, отметил Кабулов. Стороны согласились, что разногласия не должны помешать им помогать афганцам.

«Мы должны предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой», — сказал Замир Кабулов.

Глава МИД Сергей Лавров ранее похвалил действия новых властей Афганистана по урегулированию ситуации в стране. По его словам, они обязаны не допустить использования республики для противостояния другим государствам.

1 Организация запрещена на территории РФ.