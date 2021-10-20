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Участники «московского формата» обсудили международное признание Правительства Афганистана
Политика
Участники «московского формата» обсудили международное признание Правительства Афганистана
wikipedia.org  /  Масуд Акбари / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 октября. Вопрос признания Правительства Афганистана другими странами поднимался на заседании «московского формата». Об этом проинформировал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, говорить о международном признании движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) можно будет только тогда, когда его представители оправдают ожидания мирового сообщества.

Также участники встречи призвали не допустить гуманитарную катастрофу в Афганистане, отметил Кабулов. Стороны согласились, что разногласия не должны помешать им помогать афганцам.

«Мы должны предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой», — сказал Замир Кабулов.

Глава МИД Сергей Лавров ранее похвалил действия новых властей Афганистана по урегулированию ситуации в стране. По его словам, они обязаны не допустить использования республики для противостояния другим государствам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы кабулов
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