Постпред РФ при ОЗХО назвал пустыми отписками отчеты стран по «отравлению» Навального

Москва, 20 октября. Ответы Германии, Франции, Великобритании и Швеции на вопросы России по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального бессодержательны, заявил постпред РФ при ОЗХО.

По словам российского дипломата, отчеты указанных стран на запросы российской стороны являются пустыми отписками, передает РИА Новости.

Россия неоднократно указывала на тот факт, что страны ОЗХО не намерены сотрудничать с Москвой по ситуации с осужденным Навальным.

Как стало известно ранее, ФРГ, Великобритания, Франция и Швеция ответили на запросы России по ситуации с Навальным. Стоит отметить, что в представленных документах не было ответа на вопрос Москвы о химической формуле вещества, которую якобы эксперты обнаружили в крови Навального.