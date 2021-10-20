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Шойгу: Россия и Белоруссия проведут масштабные учения «Щит Союза» в 2023 году
Армия
Шойгу: Россия и Белоруссия проведут масштабные учения «Щит Союза» в 2023 году
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 20 октября. Москва и Минск договорились о проведении в 2023 году масштабных совместных учений «Щит Союза». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что совместные маневры «Щит Союза» станут ключевым событием 2023 года и позволят повысить эффективность взаимодействия между Россией и Белоруссией в военной сфере.

«Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение «Щит Союза», которое проведем в 2023 году», — сказал Шойгу в ходе совместной коллегии военных ведомств двух стран.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2021» с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения проходили с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Позднее в Минобороны РФ заявили, что органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления в ходе маневров, передает RT.

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