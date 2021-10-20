Политолог Дудчак: «США боятся, что Донбасс может повторить «крымский сценарий»

Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев еще раз показал, что Украина — управляемая США территория. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, экономист Александр Дудчак.

Так он прокомментировал новость о прошедшей встрече президента Украины с главой минобороны США. Владимир Зеленский на переговорах назвал Штаты главным партнером в сфере безопасности и обороны. Он поблагодарил американскую сторону за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей ВСУ «с целью противодействия «российской агрессии».

«Это констатация фактов, что Украина — это управляемая территория, главный уставляющий — это Соединенные Штаты Америки. Вне зависимости, какая партия находится у власти, будь это демократы или республиканцы, эти постоянно повторяющиеся мантры про «агрессию» — ничего нового, бессмысленно их цитировать. Зеленский должен был это произнести, потому что у него такая работа», — рассказал Дудчак.

По последнему визиту главы Пентагона в Киев можно заметить, что США нравится в той или иной степени управлять Украиной, подчеркнул политолог.

«Американцы, с другой стороны, тоже боятся резких движений, потому что любая провокация в Донбассе и начало полномасштабных действий могут повлиять на повтор «крымского сценария». По-моему, они очень опечалены тем, что Крым ушел, и боятся, что уйдет вся Украина, если они попытаются развить новую агрессию в Донбассе», — объяснил собеседник агентства.

Ранее пользователи Telegram высмеяли Владимира Зеленского за оправдание офшоров. Глава Украины заявил, что во время срока экс-главы государства Виктора Януковича многие деятели СМИ и телевидения имели каналы за границей.