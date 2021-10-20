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Лиза Арзамасова рассказала о желании родить второго ребенка
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова рассказала о желании родить второго ребенка
instagram.com  /  @liza_arzamasova

Москва, 20 октября. Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова заявила о желании родить второго ребенка. Об этом она рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Артистка разместила несколько кадров, на которых она еще была в интересном положении. На ней были длинная юбка и блуза интересного кроя. Наряд был сделан в нежно-бежевом цвете. Актриса позировала на свежем воздухе на фоне красивого особняка.

«И знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию… Надо будет как-нибудь повторить», — написала 26-летняя артистка.

Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Интернет-пользователи пришли в восторг от фотографий знаменитости, пишет «Вечерняя Москва». Они оставили сотни теплых слов актрисе и поинтересовались у звезды, знает ли ее муж Илья Авербух об этом желании. Но Арзамасова не ответила на этот вопрос.

Звезда сериала «Папины дочки» впервые стала мамой в августе этого года. У нее родился сын от тренера по фигурному катанию Ильи Авербуха. Актриса сообщила, что сына назвали Львом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лиза Арзамасова рассказала о желании родить второго ребенка
дети беременность арзамасова
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