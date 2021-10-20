К чему может привести военное сотрудничество Китая и Пакистана

Давняя тесная связь между Китаем и Пакистаном сегодня воспринимается как данность. Говорим Исламабад, а в уме держим Пекин и его амбициозный проект «Один пояс и один путь», а также входящий в него Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), оцениваемый в целых 62 млрд долларов.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, этим союз двух государств не исчерпывается. Страны часто поддерживают друг друга по особо чувствительным вопросам. Будь то отношение к движению «Талибан»1 (запрещено в РФ) в Афганистане или спорные территории.

Кроме того, Пекин и Исламабад регулярно проводят совместные военные учения и ведут друг с другом масштабную торговлю оружием и техникой. Так, в начале этого года на вооружение пакистанских ВВС встали несколько китайских ударных беспилотников, разработанных авиастроительной группой Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Group of China / CAIG).

По некоторым данным, эти боевые БПЛА — лишь малая часть более крупного соглашения между Пакистаном и Поднебесной. Однако недавно появилась информация, что дроны, поставленные китайцами, вряд ли смогут сильно напугать тех же индийцев (ведь именно против них вооружается Исламабад). И вот почему.

Китайские игрушки

По данным СМИ, в БПЛА Wing Loong II в течение нескольких дней после ввода в эксплуатацию были выявлены серьезные дефекты. При этом их поставщик не спешит помогать пакистанцам с ремонтом и обслуживанием.

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Как сообщил индийский журналист Нисар Ахмед, официальный Исламабад также попросил китайскую фирму прислать более подготовленную группу профессионалов для работы с беспилотниками. Предыдущая, дескать, оказалась совсем некомпетентной.

Также журналист сообщил о целом ряде технических проблем, с которым пришлось столкнуться пакистанским военным. Он добавил, что такое происходит далеко не в первый раз.

Другое мнение

Военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков имеет иной взгляд на ситуацию.

«На самом деле в Китае серьезно работают над искоренением брака. Там принята государственная программа по повышению качества промышленной продукции. И за такие промахи производителю грозят серьезные санкции вплоть до уголовной ответственности. В сфере ВПК этот контроль еще жестче», — сказал эксперт.

Леонков не исключил того, что техника может показывать неточные характеристики. Особенно такая практика может прослеживаться в случае копирования иностранных технологий китайскими производителями. Так, недавно в КНР создали свой аналог российского комплекса ЗРК С-300, который имеет меньшую дальность и высоту поражения. Однако в остальном техника работает исправно.

#Pakistan has applied for soft loan from #China for purchasing FD-2000 air defence systems, which is a downgraded version of chinese HQ-9 (#Russian S-300 copy) .The FD-2000 Launcher Erector Truck has four missile containers and has a maximum range of 125 km. #teamIDU pic.twitter.com/qzCoACcDr7 — IDU (@defencealerts) April 3, 2021

При этом эксперт отметил, что военный союз с КНР в некотором смысле заменил Пакистану взаимодействие с США.

«Когда КНР начала строить с Исламабадом экономический коридор, то, конечно, пакистанцы указали своим китайским коллегам на то, что американцы перестали обновлять средства вооружения, которые когда-то поставили пакистанским вооруженным силам. С тех пор Пакистан начал сильно отставать от Индии и даже стран ОДКБ. И в этом смысле Китай удачно заменил Соединенные Штаты», — считает Леонков.

Федеральное агентство новостей /

Такое положение дел, по словам военного эксперта, теоретически может представлять опасность для Индии.

«Я думаю, угроза реальна в том случае, если Соединенным Штатам и Великобритании удастся «выдернуть» Индию из группы БРИКС. Сейчас Вашингтон и Лондон поставили перед собой амбициозную задачу — сделать индийцев своими союзниками против Китая. Если у них это получится, то эскалация напряжения в регионе вполне вероятна», — подытожил Алексей Леонков.

wikipedia.org / Ajai Shukla

Что с этого России

Эксперт центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин считает, что сложившаяся обстановка приоткрывает новое окно возможностей для Москвы.

«Периодические обострения регионального конфликта между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира ставят Россию в традиционную и привычную для нее позицию миротворца на дипломатическом уровне. Но в то же время они актуализируют тему военно-технического сотрудничества с Индией, которая в период таких эскалаций более активно ведет себя на рынке вооружений, где Москва является для Нью-Дели одним из ключевых поставщиков», — указал военный обозреватель.

По мнению аналитика, близкие отношения Китая и Пакистана не мешают России активно взаимодействовать с Индией. И КНР, и РФ уже давно научились сотрудничать в рамках сложившихся сфер влияния и потенциальных региональных альянсов.

1 Организация запрещена на территории РФ.