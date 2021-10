Демократы вынуждены урезать инфраструктурный план Байдена до 2 трлн долларов

Вашингтон, 20 октября. Представители Демократической партии США заявили о достижении прогресса в ходе переговоров по инфраструктурному плану президента Байдена и готовы вынести его на голосование в Сенате в течение 10 дней.

По информации источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время рабочим вариантом инфраструктурного плана, который, вероятно, в ближайшие дни будет вынесен на голосование, является документ, предусматривающий выделение 2 триллионов долларов. В него войдут программы социальной поддержки, а также пакет решений, направленных на достижение целей в области противодействия климатическим изменениям.

«Мы собираемся принять мою программу и обеспечить, чтобы сверхбогатые и крупные корпорации платили свою справедливую долю», — заявил президент США.

We’re going to pass my Build Back Better Agenda and ensure the super-wealthy and big corporations pay their fair share. — President Biden (@POTUS) October 18, 2021

Этот документ является результатом длительных переговоров с участием различных групп в Демократической партии, которые, похоже, наконец сумели достичь компромисса в формировании инфраструктурного плана. Первоначально на план, который стал одним из ключевых предвыборных обещаний команды Байдена, планировалось потратить около 3,5 триллионов долларов. Однако часть сенаторов-центристов назвала выделение такой суммы «безответственным увеличением государственного долга» и не поддержала этот законопроект. В свою очередь левое крыло Демпартии требовало увеличить расходы до 6 триллионов и включить в них обширную программу по борьбе с климатическими изменениями. Лишь спустя несколько месяцев интенсивных переговоров и согласований руководству партии во главе с президентом Байденом удалось, похоже, согласовать окончательный вариант плана, для чего пришлось серьезно урезать аппетиты.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Согласно предоставленной информации, в финальный вариант документа не войдут или будут серьезно сокращены несколько статей расходов. Среди них: создание бесплатных общественных колледжей, легализация иммигрантов, которые находятся в США без документов, и реализация программы в области «зеленой» энергетики, которая была центральным элементом стратегии Байдена по борьбе с изменением климата.

«Было достигнуто широкое согласие в том, что в ближайшие несколько дней необходимо срочно продвигаться вперед и что окно для завершения работы над пакетом закрывается», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Битва за экологию

По словам члена Палаты представителей Ро Ханна, Байден призвал законодателей «немедленно сделать что-нибудь», чтобы продемонстрировать лидерство США в области изменения климата на мировой арене в преддверии климатического саммита, который состоится в шотландском Глазго 31 октября.

«Он действительно верит, что на кону американское лидерство, американский престиж», — говорит политик.

Расходы, связанные с климатической повесткой, стали главным камнем преткновения между так называемыми прогрессистами и центристами, так как последние выступили против увеличения финансирования «зеленой» энергетики за счет компаний, использующих традиционные виды энергоносителей. Основным выразителем этой точки зрения стал сенатор Джо Манчин, который представляет угледобывающий штат Западная Вирджиния.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что в текущем варианте инфраструктурного билля предусмотрено выделение около 500 млрд. долларов в виде налоговых льгот, грантов и кредитов, которые будут направлены на борьбу с изменениями климата, часть прогрессистов считает, что бездействие в связи с изменением климата будет иметь далеко идущие последствия в США и за рубежом. Они говорят, что урезание финансирования экологических проектов может стоить США миллиардов долларов в результате стихийных бедствий, и грозит миллионам американцев разрушительными последствиями ураганов, лесных пожаров, засух и наводнений.

Социальная программа

Вместе с тем, сенаторы согласовали значительную часть социальных программ, включая продление действия ежемесячного налогового кредита на детей в размере 300 долларов. Также в документе останется расширение медицинских услуг в рамках программы Medicare, денежные выплаты по уходу за детьми, оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и бесплатное дошкольное образование.

Байден сообщил законодателям, что после согласования финансирования его главных приоритетов останется 300 миллиардов долларов, которые, по некоторым предположениям, можно было бы использовать для оказания жилищной помощи и решения вопросов расовой справедливости.

В связи с достижением договоренностей, лидеры демократов сообщают, что голосование по инфраструктуре будет проведено в Сенате до 31 октября.

Build Back Better is going to dramatically improve the lives of tens of millions of Americans for years to come.



We're working to pass this legislation to create good-paying jobs for this century, lower costs and cut taxes for American families, and fight the climate crisis. — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 19, 2021

«План Байдена в последующие годы кардинально улучшит жизнь десятков миллионов американцев. Мы работаем над принятием этого закона, чтобы создать хорошо оплачиваемые рабочие места, снизить расходы и снизить налоги для американских семей, а также бороться с климатическим кризисом», — заявил в своем Twitter лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также выразила оптимизм по поводу перспектив нынешней редакции законопроекта.

Democrats are coming together to deliver on Pres. Biden’s transformative vision to #BuildBackBetter with long-needed and long-delayed investments in America’s children, in the health and wellness of the American people, and in our existential fight against climate change. — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) October 19, 2021