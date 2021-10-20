Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о визите главы Пентагона на Украину

Москва, 20 октября. Кремль не комментирует визит главы Пентагона Ллойда Остина в Грузию, Румынию и на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобные вопросы должны быть адресованы Минобороны РФ, где прокомментируют визит Остина в Киев, Бухарест и Тбилиси, если посчитают нужным.

«Я думаю, наше министерство обороны, если посчитает необходимым, прокомментирует», — сказал Песков.

Стоит отметить, что 20 октября Остин прибыл в Бухарест, где планирует обсудить с румынским руководством вопросы военного сотрудничества. При этом 19 октября глава Пентагона побывал в Киеве, где также обсуждал взаимодействие в военной сфере США и Украины.