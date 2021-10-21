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Маркетолог Григорьев рассказал, зачем Facebook решил сменить название
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Маркетолог Григорьев рассказал, зачем Facebook решил сменить название
pixabay.com  / 

В ближайшем будущем ряд крупных компаний будут создавать собственные метавселенные, которые станут для людей новой реальностью. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал намерение Facebook провести ребрендинг, а также сменить название компании.

«В рамках цифровизации будут создаваться виртуальные метавселенные, которые будут закрывать такое количество вопросов в реальной жизни, что они станут новой реальностью. Это продвигает не только[основатель Facebook Марк] Цукерберг. [Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф] Безос это сделает. И ряд других фирм», — сообщил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что в таких условиях проведение подобных преобразований неизбежно.

«Если вы остаетесь просто какой-то социальной сетью, то на отрезке десяти лет вы просто обречены. Вас уничтожат. В рамках такой новой стратегии необходим ребрендинг. Facebook — социальная сеть, а строиться будет виртуальная вселенная. Люди будут там жить, потреблять в том числе и физические товары. В принципе, мы уже сделали несколько шагов к этому. Многие оплачивают коммунальные счета через интернет. Делают покупки в интернете. Знакомятся там», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

Собеседник ФАН поделился предположениями о том, какое слово может появиться на вывеске компании.

«Оно должно быть абсолютно другим и отражать тот мегатренд, о котором я сказал. Это должно быть названием вселенной, а не «лицокнига» — Facebook. Оно должно быть метафорически глобальным. Возможно, оно будет связано с квазифилософскими метафорами. Другой вариант — абсолютно абстрактное название. Абсолютно новое слово. Через год-два оно станет узнаваемым и значимым», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев объяснил, как пандемия привела к закрытию автозаправок в Британии. По его словам, когда компании отказываются от понятной, просчитываемой местной рабочей силы в пользу мигрантов — это чревато рисками.

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