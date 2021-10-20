Арбитражный суд признал банкротом футбольный клуб «Тамбов»

Тамбов, 20 октября. Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании банкротом футбольного клуба «Тамбов». Это следует из сведений, указанных в картотеке арбитражных дел.

Суд ввел наблюдение как начальную процедуру банкротства в отношении команды еще в апреле. Процесс был запущен по заявлению самого клуба и теперь завершился.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — отмечается в карточке дела.

В своем заявлении о банкротстве «Тамбов» отмечал, что на конец января задолженность команды перед кредиторами составляла 537 миллионов рублей. Из-за проблем с финансами участие команды в турнире РПЛ находилось под вопросом.

Клуб смог завершить сезон 2020–2021 только при помощи лиги и других команд, при этом ФК оказался на последней строчке турнирной таблицы. После окончания сезона тамбовская команда попрощалась с болельщиками.

Напомним, бывший директор «Тамбова» Ольга Коновалова стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Ленинский суд Тамбова арестовал ее на два месяца.