Песков заявил о росте расходов на социальную сферу в бюджете России

Москва, 20 октября. Рост расходов на социальную сферу в бюджете России будет составлять около 5%, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, средства по некоторым статьям перешли в профильные федеральные целевые программы.

«Например, «Научные исследования» — это немалая сумма, они перешли в госпрограмму «Научно-технологическое развитие РФ» и так далее, там еще есть ряд новых методик», — пояснил он.

Таким образом Песков опроверг предположения о сокращении расходов властей на сферу здравоохранения в проекте трехлетнего бюджета.

Ранее представитель Кремля заявил, что некоторые субъекты РФ испытывают нехватку медоборудования, коек и средств индивидуальной защиты. Однако в каждом регионе сейчас ведется интенсивная работа по наращиванию мощностей для оказания помощи при коронавирусной инфекции.