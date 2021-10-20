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Песков заявил о росте расходов на социальную сферу в бюджете России

  /   Обновлено: 20 октября 2021 14:03
Экономика
Песков заявил о росте расходов на социальную сферу в бюджете России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 октября. Рост расходов на социальную сферу в бюджете России будет составлять около 5%, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, средства по некоторым статьям перешли в профильные федеральные целевые программы.

«Например, «Научные исследования» — это немалая сумма, они перешли в госпрограмму «Научно-технологическое развитие РФ» и так далее, там еще есть ряд новых методик», — пояснил он.

Таким образом Песков опроверг предположения о сокращении расходов властей на сферу здравоохранения в проекте трехлетнего бюджета.

Ранее представитель Кремля заявил, что некоторые субъекты РФ испытывают нехватку медоборудования, коек и средств индивидуальной защиты. Однако в каждом регионе сейчас ведется интенсивная работа по наращиванию мощностей для оказания помощи при коронавирусной инфекции.

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