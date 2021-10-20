Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» стартовал в Железноводске

Железноводск, 20 октября. Открытие полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» прошло в Железноводске. В ближайшие два дня жюри выберет финалистов из 110 студентов из разных вузов страны.

Формат мероприятия гибридный, не все участники смогли приехать в Ставропольский край. В офлайн-режиме за финал будут бороться 62 студента из 42 регионов России. Более 80% всех присутствующих на конкурсе вакцинированы от COVID-19, на площадках проводится ПЦР-тестирование гостей.

Федеральное агентство новостей /

Конкурсантам предстоит защищать свои проекты перед экспертами и принимать участие в воркшопах, селфи-квестах, практикумах и других активностях.

Дистанционный отборочный этап закончился 28 февраля, очные оценочные мероприятия проходят в Петрозаводске, Ульяновске и Железноводске с сентября по октябрь. Из 9000 в финал попадут около 150 лучших студентов, которые будут бороться за гранты на реализацию проектов.

Федеральное агентство новостей /

В открытии полуфинала молодежного направления всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» приняли участие министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Они тепло поприветствовали конкурсантов и выразили уверенность, что в финал пройдут сильнейшие.

Федеральное агентство новостей /

«Финальный этап конкурса обещает быть впечатляющим: не только по разнообразию активностей, которые мы предложим участникам, но и по качеству проектов и накалу борьбы», — отметил Сериков.

Победителями второго этапа полуфинала в Ульяновске стали 27 студентов. Конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».