Эксперты: «QR-коды в Петербурге приведут к массовым увольнениям»

Новые антирекорды по заболеваемости и смертности могут привести к мягкому локдауну в Петербурге. Рейтинг городских властей при негативном развитии сценария может оказаться под серьезным ударом, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

QR-коды в Петербурге

Власти Петербурга с 1 ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Соответствующие изменения в 121-е постановление внес губернатор города Александр Беглов.

«С 1 ноября доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации)», — рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Изменения касаются и численности массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, она снижается с 75 до 40 человек.

Невские Новости /

С 15 ноября по QR-коду будут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака.

Преждевременное решение

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик выразил мнение, что решение о применении QR-кодов явно преждевременное и в данной ситуации неверное, так как такие меры нанесут огромный удар по экономике Петербурга, по сфере услуг, особенно в части торговли и общественного питания. Маловероятно, что это остановит дальнейшее распространение COVID-19, иначе бы в тех регионах, где подобная мера применялась (к примеру, ранее в Москве), все были бы уже здоровы, но это не так.

«Возможные убытки концертных залов, спортивных центров, предприятий торговли и общественного питания, судя по карантину весны 2020 года, будут велики и приведут к закрытию предприятий и организаций, массовым увольнениям наемных работников, стало быть, к росту безработицы и снижению налоговых поступлений», — пояснил Владимир Соловейчик.

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К тому же, уверен эксперт, не понятно, кто и каким образом будет контролировать наличие QR-кодов в торговых залах или на концертах. Скорее всего, зная технические проблемы портала госуслуг, например, прошлогоднее неоднократное зависание этого сайта, многие вакцинированные не смогут получить QR-код или предъявить его. Соловейчик отметил, что уже сейчас в медицинские учреждения массово обращаются те, кто прошел полный курс вакцинации, но так и не получил QR-код. Заведены даже специальные журналы для соответствующих обращений. Поэтому при повсеместном применении QR-кодов многие граждане, даже привитые, будут дискриминированы, не говоря уже о тех, кто по тем или иным соображениям прививку не сделал.

«Мы знаем страны, где те или иные категории граждан не имели возможности посещать магазины, кафе, сидели в парках на отдельных скамейках, ездили в отдельных отсеках трамваев. Так было в гитлеровской Германии, начиная с принятия Нюрнбергских расовых законов против евреев в 1935 году, в фашистской Венгрии в 1944-1945 годах, в фашистской Румынии, на временно оккупированных гитлеровцами советских территориях в годы Великой Отечественной войны. Данная позорная практика давно осуждена решением Нюрнбергского трибунала и последующих процессов над нацистскими военными преступниками. Теперь же получается, что значительная часть населения, не имеющая QR-кодов, оказывается в положении евреев в Третьем рейхе и подвластных ему землях — те же самые ограничения в правах, пусть и не по расовому признаку», — выразил свое мнение Владимир Соловейчик.

В зоне риска

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода заметил, что рост заболеваемости коронавирусом сейчас максимальный. Сегодня в печальной статистике Санкт-Петербург занимает второе место, входя в тройку антилидеров вместе с Москвой и Московской областью. У россиян было достаточно времени, более полугода, чтобы пройти полную вакцинацию.



Лобода отмечает, что с введением QR-кодов снова меняется привычный уклад жизни петербуржцев. Насколько хватит у властей города ресурсов держать все под контролем — вопрос.

«Серьезный аудит и оперативное переосмысление на фоне ввода новых антиковидных ограничений требует региональная социальная политика, город на Неве нужно по максимуму уберечь от пандемии. Новые антирекорды по заболеваемости и смертности в регионе могут привести к мягкому локдауну в Петербурге, это значит, что рейтинг властей города при негативном развитии сценария может оказаться под серьезным ударом», — заключил Андрей Лобода.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому власти Санкт-Петербурга полностью провалили информационную кампанию по COVID-19.