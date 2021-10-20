«Коммерсантъ»: нефтедобывающая промышленность РФ может подключиться к майнингу криптовалюты

Москва, 20 октября. Российские нефтедобывающие компании выступили с предложением использовать свое оборудование на месторождениях для генерации электроэнергии из попутного нефтяного газа. Эту инициативу будут рассматривать в Центробанке, Минпромторге и Минцифры, сообщает «Коммерсантъ».

Произведенную таким способом энергию предполагается направлять в майнинговые центры. Для реализации проекта понадобится организовать выпуск соответствующих энергетических установок, которые потому можно будет экспортировать. Однако Центральный банк России должен решить, законна ли такая деятельность.

Корпорации опасаются внедрять это нововведение без предварительного подтверждения со стороны регулятора. Масштабирование таких решений может быть рискованным из-за неопределенного юридического статуса криптовалют в РФ.

Уголовное дело из-за майнинга ранее возбудили в Саратове. Там сотрудник ГИБДД превысил должностные полномочия и добывал криптовалюту с помощью рабочего компьютера.

Глава криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон ранее объяснил, что мировая доля России в добыче биткоина за два года удвоилась из-за дешевой электроэнергии и жесткого регулирования крипторынка в Китае. В числе прочего привлекательны так называемые майнинг-отели, действующие в ряде регионов, цитирует его INFOX.