Аналитик Хвойницкий оценил идею нефтяников использовать месторождения для майнинга криптовалют

Идея использовать нефтяные месторождения в России для майнинга криптовалют может заинтересовать инвесторов из других стран. Об этом ФАН рассказал директор по развитию криптобанка Chatex в СНГ Александр Хвойницкий.

Нефть и майнинг

Российские нефтедобывающие компании предложили использовать их оборудование на месторождениях для майнинга криптовалют. Они предлагают с помощью попутного газа генерировать электроэнергию для центров обработки данных (ЦОД) и использовать ее для криптодобычи. Как сообщает «Коммерсантъ», проект нефтяников обсуждают Минпромторг, Минцифры и ЦБ.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Газета ссылается на письмо заместителя главы Минпромторга Василия Шпака в Минцифры и ЦБ с просьбой дать отзывы на проект. Минпромторг просит ЦБ сообщить, правомерна ли такая идея.

Новые горизонты

Как отметил Александр Хвойницкий, потенциально такое предложение может быть интересно майнерам из других стран, а также участникам рынка криптовалют в России. Дело в том, что одним из главных преимуществ России в области майнинга является низкая стоимость электроэнергии (по сравнению с другими государствами).

«Ведь оснащение для майнинга потребляет очень много энергии. Недавно Минэкономразвития озвучил предложение поднять тарифы именно для майнеров. Использование попутного нефтяного газа дает возможность избежать этого, потому что это сырье в России производится в достаточном количестве, а генерация на его основе может быть дешевой», — пояснил Александр Хвойницкий.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но чтобы провести такие новации, по мнению эксперта, в России действительно нужно сначала принять рад законодательных актов по регуляции майнинга как отдельного вида бизнеса, проработать вопросы налогообложения, тарификации и т. д. Пока в нашей стране принят только один закон — «О цифровых финансовых активах», где подробностей о майнинге нет.

Ранее эксперты объяснили, что из-за высокой стоимости газа и угля спрос на нефть вырос на 500 тыс. баррелей в сутки. По их словам, к концу 2021 года на рынке топлива может образоваться нехватка предложения в размере 700 тыс. баррелей в сутки.