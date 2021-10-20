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Памфилова назвала «электоральной рецидивисткой» проголосовавшую дважды на выборах россиянку
Политика
Памфилова назвала «электоральной рецидивисткой» проголосовавшую дважды на выборах россиянку
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 октября. Россиянка Юлия Ильинская, проживающая в Израиле, сознательно совершила правонарушение, проголосовав дважды во время прошедших выборов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

По словам руководителя комиссии, правоохранительные органы в этой ситуации не окажутся бессильными.

«Что же касается электоральной рецидивистки Ильинской, проголосовавшей дважды: дистанционно и на участке в Израиле — то у нас уже были данные, что она проголосовала. Мы знали об этом, мы предупредили ее, но она подписала заявление и сознательно пошла на преступление», — сообщила Памфилова во время заседания Центризбиркома.

Как стало известно ранее, ЦИК откажется от практики публичных видеотрансляций с участков в Сети. По словам Памфиловой, решение было принято на фоне участившихся вбросов и хакерских атак.

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выборы цик памфилова
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