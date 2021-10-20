Глава МВД ФРГ Зеехофер исключил закрытие границы с Польшей из-за наплыва мигрантов

Берлин, 20 октября. Германия не будет закрывать границу с Польшей из-за миграционного кризиса и поможет Варшаве с патрулированием восточных рубежей. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Также немецкий чиновник предположил, что для эффективного разрешения миграционного кризиса на границе с Белоруссией властям Евросоюза придется вести диалог не только с Минском, но и с Москвой. Как причастна Россия к наплыву нелегалов в ЕС и якобы «гибридной угрозе» со стороны другого государства, Зеехофер не уточнил.

«Мы все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве», — подчеркнул чиновник.

Страны Европейского союза продолжают укреплять границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Вскоре после распоряжения польского кабмина о строительстве полноценной стены вместо проволочных заграждений, о возведении заград полосы протяженностью 12 километров сообщила Литва.