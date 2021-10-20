Шойгу: Россия и Белоруссия приняли новую доктрину Союзного государства из-за давления НАТО

Москва, 20 октября. Давление со стороны Запада подтолкнуло Москву и Минск к принятию новой военной доктрины Союзного государства. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, принять ответные меры странам пришлось из-за политического и экономического давления, а также из-за военных угроз со стороны НАТО.

«Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что новая военная доктрина Союзного государства уже подготовлена и будет утверждена в ближайшее время на очередном заседании коллегии.

Ранее Шойгу сообщил, что американские военные развернули активную работу по модернизации ядерного арсенала страны и европейских объектов для его размещения.