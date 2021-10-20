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Больше половины пользователей Netflix посмотрели «Игру в кальмара»
Общество
Больше половины пользователей Netflix посмотрели «Игру в кальмара»
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Москва, 20 октября. Южнокорейский сериала «Игра в кальмара» посмотрели более 140 миллионов пользователей стримингового сервиса Netflix. Это больше половины зарегистрированных профилей на площадке.

Южнокорейский сериал вышел на стриминговом сервисе 17 сентября. Картина побила рекорд по просмотрам на Netflix за первый месяц. Только за четыре недели шоу посмотрели 111 миллионов пользователей. По информации Netflix, за все время существования картины на ресурсе «Игру в кальмара» посмотрели 142 миллиона посетителей сайта. Это 66% от общего числа аккаунтов на платформе.

«Игра в кальмара» рассказывает о группе лиц, которые из-за плохого финансового положения соглашаются играть в детские игры. Победителю обещают денежный приз, а проигравшие — умирают.

Бюджет нашумевшего сериала составил более 21 миллиона долларов. Как оказалось, один эпизод обошелся в четыре раза дешевле, чем одна серия «Короны».

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