Индустрия фитнеса рассчитывает на новые меры господдержки в случае введения нерабочих дней

Москва, 20 октября. Правительство РФ намерено обсудить идею введения нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Для многих сфер бизнеса это может стать ударом, завила в интервью Общественной Службе Новостей глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Некоторые отрасли уже сейчас находятся на грани убытков, а ведение локдауна может стать фатальным для многих бизнесменов. Киселева считает, что в данной ситуации однозначно нужна поддержка со стороны государства.

«Если будут приняты меры, приближенные к локдауну, то это станет серьезным ударом. Мы понимаем, что будут предложены каникулы с 30 октября по 7 ноября — это будет крайне плохая история. Бизнес уже сейчас на грани рентабельности, а иногда уходит в минус. В 20 регионах России ситуация сейчас близкая к тому, чтобы ввести QR-коды. Если это все наложится еще и на условные каникулы, ситуация будет патовой. Если такие решения все-таки будут приняты, нужна однозначно поддержка со стороны государства. Это должна быть компенсация заработных плат на период этих ограничений. Причем не полуМРОТ, МРОТ, а реальных заработных плат, которых люди лишились. Нужно будет компенсировать коммуналку и аренду. Это не должна быть отсрочка платежей, а ее погашение или договоренность с арендодателем не учитывать этот период в обмен на какие-то сокращения налогов», — отметила она.

Кроме того, необходимо заморозить кредиты на данный период. Иначе говоря, нивелировать те расходы предприятия, которые являются расходной частью. Опыт 2020 года показывает, что такие решения не могут быть половинчатыми, уверена Киселева.

Вице-премьер Татьяна Голикова высказывала мнение, что для ряда регионов предусмотреть нерабочие дни следует уже с 23 октября.

Член правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Артем Андросов подтвердил, что локдаун особенно критичным окажется для малого бизнеса. Со времени предыдущего карантина произошел скачок цен, а роста покупательской способности нет, цитирует его «ФедералПресс».