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Apple выпустила комплект быстрой зарядки для MacBook Pro стоимостью свыше 15 тысяч рублей
Технологии
Apple выпустила комплект быстрой зарядки для MacBook Pro стоимостью свыше 15 тысяч рублей
apple.com  /  Пресс-служба Apple Inc.

Сан-Франциско, 20 октября. Американская корпорация Apple выпустила новый комплект аксессуаров для своих ноутбуков после очередной презентации. Так, на официальном сайте появились цены на блоки питания и кабель для MacBook и MacBook Pro.

Купертиновцы предлагают пользователям выбрать один из трех блоков питания мощностью 67, 96 и 140 Вт. Их стоимость составляет 6490, 7900 и 9990 рублей соответственно.

Самый мощный вариант подходит для нового MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем. Apple утверждает, что с помощью топового блока питания портативный компьютер можно зарядить на 50% за полчаса.

Отдельно придется докупить двухметровый кабель MagSafe 3 с коннектором USB Type-C. На него установлена цена 5490 рублей. Таким образом, стоимость полного комплекта быстрой зарядки для нового MacBook Pro составляет более 15 тысяч рублей.

Пользователям «яблочной» техники не привыкать к высокой цене фирменных аксессуаров. Помимо зарядного устройства Apple предлагает купить салфетку для дисплея почти за 2 тысячи рублей.

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apple macbook pro блок питания
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