Нехватка чипов может привести к дефициту iPhone

Москва, 20 октября. Инвестиционные банки JPMorgan и Needham предсказали дефицит iPhone из-за глобальной нехватки чипов. Об этом сообщило Reuters.

Needham снизил прогноз продаж на четвертый квартал 2021 года на 10 миллионов штук. В банке сослались на проблемы с цепочкой поставок и нехватку микросистем. По информации компании, в первом квартале следующего году от американской корпорации Apple поступит на рынок 80 миллионов iPhone 13.

JPMorgan в свою очередь указал на падение выручки от iPhone до 63 миллиардов долларов за первый квартал 2022 финансового года. Это составит 4% в годовом исчислении.

На днях состоялась презентация обновленных ноутбуков MacBook Pro. Компания представила их в двух вариациях — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов.