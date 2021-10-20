Директор студии «Самарафильм» Олег Ракшин назвал причину смерти актера Виктора Евграфова

Самара, 20 октября. Директор киностудии «Самарафильм» Олег Ракшин прокомментировал печальную новость о смерти актера Виктора Евграфова. Он рассказал ФАН о последней беседе с артистом и назвал причину его смерти.

По словам Ракшина, он разговаривал с Евграфовым вечером 19 октября. Актер сам позвонил ему и попросил дать телефонный номер ответственного человека из самарского отделения Союза кинематографистов. Похоже, артист предчувствовал свою скорую смерть.

«Ему перезвонила Нина Шумкова — председатель отделения. Ей Виктор Иванович сказал, чтобы приехали и забрали архив актера. Утром Виктора Ивановича нашел племянник. Беседа у меня с Евграфовым тяжелая вышла. Голос у него был слабый, больной. Диалог я передал точно: «Отлетаю я от вас, отлетаю»», — поделился директор киностудии.

Как уточнил Ракшин, предварительной причиной смерти Евграфова называют оторвавшийся тромб. Собеседник ФАН добавил, что актер был непростым человеком.

«Но я его искренне любил и, надеюсь, мы дружили, несмотря на разницу в возрасте», — отметил Ракшин.

Виктор Евграфов известен многим зрителям по роли профессора Мориарти из советской экранизации Шерлока Холмса. О смерти актера стало известно 20 октября. Артист, который восстанавливался после COVID-19, скончался на 74-м году жизни.