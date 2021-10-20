Артист Запашный о полете киноэкипажа на МКС: «Главное — быть не только первыми, но и лучшими»

Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в авторской колонке для ФАН размышляет о цели полета на МКС киноэкипажа, состоящего из актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Напоминаем, все материалы, выходящие в формате авторских колонок, являются личным мнением авторов, которое может не совпадать с мнением редакции ФАН.

Главное — быть не только первыми, но и лучшими. Колонка Эдгарда Запашного

Несколько дней назад с Международной космической станции на Землю вернулись три человека. Первого из них вы знаете гораздо хуже остальных, но именно он уже третий раз возвращается с МКС. Этой мой хороший товарищ — Герой России, космонавт Олег Новицкий. Именно ему доверили вернуть на Землю киноэкипаж, в который вошли всем известные актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко.

Последние недели страна активно обсуждает, для чего этот полет был нужен и за чей счет летал киноэкипаж. Давайте для начала вспомним, кто такие Клим Шипенко и Юлия Пересильд.

Юлия снималась во многих известных фильмах и сериалах, таких как «Битва за Севастополь», «Медиатор» и так далее. Она сыграла Людмилу Гурченко в одноименном фильме. Клим Шипенко — на сегодняшний день один из ведущих российских кинорежиссеров. Он уже имел опыт съемок фильма про космос — «Салют-7». Он режиссер фильмов «Текст» и «Холоп». Последний стал абсолютным рекордсменом в России по кассовым сборам. Так что для полета на МКС комиссия отобрала действительно достойных людей своей профессии.

Но вопрос остается открытым: кто же заплатил за их полет? Напомню, Пересильд и Шипенко — первые гражданские лица которые посетили борт МКС, как говорится, не за свой счет.

Честно говоря, не очень беспокоюсь о том, как бы выяснить, кто же все-таки выложил кругленькую сумму за полет киноэкипажа. Знаю, и это открытая информация, что проект является совместным продуктом таких крупных игроков, как Первый канал, кинокомпания Yellow, Black & White и сам Роскосмос.

Для скептиков, которые считают, что киноэкипаж полетел за их счет, решил произвести простой арифметический расчет. В нашей стране проживает около 146 миллионов граждан. Роскосмос обычно берет 120 млн рублей за каждого космического туриста. Получается, что для каждого из нас полет киноэкипажа обошелся примерно в 1 рубль 65 копеек. Это небольшая сумма — вряд ли кто-то из нас мог бы расстроиться, в реальности потеряв 1,5 рубля.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

И второй вопрос, который задают те же скептики, — а кому это вообще нужно? Был ли смысл отправлять артистов на МКС, а не снимать фильм на привычный хромакей, используя компьютерную графику?

Если честно, думал в ряды скептиков запишется большое количество представителей творческого цеха. Думал, что волна хейта начнется прежде всего со стороны тех, кто непосредственно работает в киноиндустрии. Однако этого мы как раз не наблюдаем. Люди искренне радуются за коллег, которым посчастливилось побывать в космосе. Да — их выбрали. Да — им повезло. Да — многие из нас хотели бы оказаться на их месте. Но выбрали их, это жизнь, так бывает. Я лично тоже искренне порадовался, что Юлии и Климу это удалось.

Но вернемся к теме: зачем это нужно?

Так исторически сложилось, что наша страна всегда пытается выиграть в конкуренции с Западом, мы хотим во всем быть первыми. Когда появилась информация, что американская компания SpaceX планирует отправить для съемок в космосе не кого-нибудь, а самого Тома Круза, думаю, у наших возникла такая же идея под девизом «наш ответ Голливуду». И тут мы действительно обогнали наших американских коллег, став первой страной, которая запустила киноэкипаж на орбиту. Однако тут я хочу напомнить анекдот еще советских времен.

Президенту США Рональду Рейгану помощник докладывает, что СССР начал перекрашивать Луну в красный цвет.

«Ничего страшного», — отвечает Рейган.

Когда через несколько дней помощник доложил Рейгану, что СССР закончил красить Луну и теперь она полностью красная, президент США ответил:

«Прекрасно, а теперь давайте напишем на ней Coca-Сola!»

Анекдот намекает, что не всегда так важно быть именно первыми. И сегодня тоже есть смысл притормозить и подумать — а что дальше? Лично я хочу, чтобы мы не только стали первой страной, которая отправила киноэкипаж на орбиту и организовала съемки художественного фильма в настоящем космическом пространстве, но главное — чтобы на выходе мы получили действительно качественный продукт. Хочется, чтобы фильм, который снимет Клим Шипенко, вызвал у нас прежде всего гордость за наше кино, за нашу страну. Вот тогда это действительно будет достойный ответ тому же Голливуду.

Мы живем в такое время, когда быть первым — конечно, хорошо, но самое главное — постараться быть лучшими. Очень надеюсь, что у наших получится быть не только первыми, но и лучшими.

Берегите себя!