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Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном

  /   Обновлено: 20 октября 2021 13:27
Шоу-бизнес
Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
Global Look Press  /  Gennadii Usoev

Москва, 20 октября. У поэта-песенника Михаила Танича были напряженные отношения с единственным сыном Юрием. Народный артист России не мог простить ему оскорбительное письмо, написанное в подростковом возрасте.

Первая супруга Танича заставила 14-летнего сына написать грубое письмо отцу, который в тот момент сидел в тюрьме за антисоветскую пропаганду. Тогда артист ничего не ответил наследнику, но вычеркнул ребенка из своей жизни. Танич не сделал ни одного шагу навстречу сыну, чтобы наладить отношения с ребенком. Об этом рассказала вдова поэта Лидия Козлова.

Она поддерживала отношения с единственным сыном супруга, который даже приезжал к ней в гости в отсутствии родителя. Когда Танич возвращался домой, Юрий уходил. Козлова допустила, что пасынок чувствовал вину перед отцом. Сын артиста ушел из жизни намного раньше отца. Танич даже не поехал провожать первенца в последний путь, пишет «Телепрограмма».

«Михаил не поехал на похороны сына, так как у него умерла тетка. Ее было некому хоронить», — сказала Козлова в эфире программы «Судьба человека».

У ряда артистов бывают тяжелые отношения с наследниками. Солист группы «Непара» Александр Шоуа рассказал, что конфликтует с дочерью из-за денег. По его словам, ребенок совсем не интересуется его жизнь, а хочет только финансового благополучия.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Михаила Танича рассказала о тяжелых отношениях поэта с единственным сыном
дети танич козлова
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